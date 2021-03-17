17 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de kriz bitmek bilmiyor. Sarı-lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu yönetimle görüşerek 14 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

-21 sezonunda ikisi genç toplam 22 transfere imza atan , mevcut formları dolayısıyla yeni transferlerin yarıya yakınıyla yolları ayırabilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

Özellikle yabancı kadrosunda birkaç isim hariç büyük hayal kırıklığı yaşanırken, yeni sezon öncesinde yine transferin en hareketli takımının olacağını şimdiden söylemek yanlış olmaz.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

Pazar günü ligde 'tamam mı, devam mı?' maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde ayrılık çanları çalan son derece önemli isimler var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

GÖKHAN GÖNÜL: 1 yıl daha opsiyon hakkı olmasına rağmen kullanılmayacak. Çok sık sakatlık yaşayan 'ün teknik ekibe katılması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

LEMOS: Devre arasında gönderilmek istendi. Ancak ayrılmak istemedi. maçında kendisine verilen şansı kullanamadığı için bileti kesildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

TISSERAND: Yaptığı bireysel hatalar nedeniyle 11'deki yerini kaybetti. Daha iyi bir stoper almak için 'a kulüp aranacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

CANER ERKİN: Takıma tecrübe katması beklenirken, teknik heyetle sıkıntı yaşadı. Kritik haftalar öncesinde affedildi ancak sezon sonu durumu değerlendirmeye alınacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

JOSE SOSA: Sezon içinde iyi dönemler yaşasa da genel performansı verimsiz. 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmek isterse 'hayır' denmeyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

MBWANA SAMATTA: 'ya bonservisin ilk taksidi bu haziran ayında ödenecek. Ancak 6.5 milyon Euro'luk bonservisini karşılayan bir teklif gelirse değerlendirilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

DIEGO PEROTTI: Devre arası yollar ayrılmaya çalışıldı. Ancak Arjantinli oyuncu bunu kabul etmedi. Sakatlığı dolayısıyla takımda tutulması riskli görülüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

PAPISS CISSE: Sözleşmesi bitecek olan Senegalli oyuncu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. sözleşme uzatmayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

KEMAL ADEMI: Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen İsviçreli oyuncu, 'nin gelecek planlarında yer almıyor. Yine ya kiralanacak ya satılacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

Bunun dışında kirada bulunan Zanka, Frey, Allahyar gibi oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

OZAN TUFAN'DA HEDEF YÜKSEK BONSERVİS

Türk oyunculardan Ozan Tufan'ın Euro sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

SERDAR DA GİDEBİLİR

Yine maaşı yüksek isimlerden Serdar Aziz, teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

10 TRANSFER GELECEK

- 'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olduğu ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

DERBİDE ORTA SAHA DEĞİŞİYOR

'de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına dün sabah antrenmanıyla başladı. Sarı-lacivertlilerde oyundan çıktıtan sonra buz tedavisi gören Filip Novak'ın sıkıntılı bir durumun olmadığı ifade edilirken, karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Gökhan'ın yerinde ise Nazım forma giyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

orta alanında ise derbiye özel değişim olacak. Jose Sosa'nın fiziksel durum olarak derbiyi kaldıramayacağını düşünen teknik heyet, bu nedenle İrfan Can'ı takıma dahil edecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 14 ayrılık...

Gustavo-Mert-İrfan orta sahasıyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Pelkas yine solda görev alacak. Santrfor bölgesinde ise cezası biten Valencia'nın yer alacağı gelen bilgiler arasında... (Sabah)

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