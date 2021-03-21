21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de, en çok tartışılan isimlerin başında Erol Bulut geliyor. Sezon başında takımın başına getirilen genç teknik adam, performansı sebebiyle eleştirilerin odak noktası haline geldi. Başkan Ali Koç önderliğinde yönetimin gelecek sezon planlamasında olmayan Erol Bulut'un yerine kimin getireleceği merak konusuydu. Joachim Löw'ün ismi konuşulmaya başlarken İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 30. haftasında evinde 'ne mağlup olan 'de şampiyonluk şansı zora girerken, teknik direktör 'un sarı-lacivertli kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

Sezon başında sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretini dindirmek için göreve getirilen genç teknik adam, lige iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

F.Bahçe yönetiminin yaşanan puan kayıpları sonrası 'la yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edilirken, yerine ise 'nın dünyaca ünlü hocası 'ün göreve getirileceği öne sürülmüştü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

F.Bahçe'de bir dönem görev yapan Alman teknik adamın da sarı-lacivertli camiayı çok sevdiği 'a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyordu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

Löw ismi Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırırken, basınından gelen flaş iddia sarı-lacivertlilerde şok etkisi yarattı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

REAL MADRID TALİP OLDU!

Todofichajes.com'da yer alan habere göre, Löw'e devi de talip oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

Haberin detaylarında, Zinedine Zidane'la sezon sonunda kesin olarak yolları ayırma kararı alan Başkanı Florentino Perez'in, Alman teknik adamı teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

Haberde; Löw'ün en büyük hayallerinden birinin 'i çalıştırmak olduğu belirtildi. Eflatun-beyazlıların kendisiyle ilgilenmesini memnuniyetle karşılayan Alman hocanın, bir temsilci aracılığıyla ekibiyle temasa geçtiği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

Haberin detaylarında ayrıca, Löw'ün 'de oyuncular ve kulüp yönetimiyle daha rahat anlaşmak için İspanyolca öğrenmesi gerektiğine de yer verildi.

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