Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor! Erol Bulut'un yerine...

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de, en çok tartışılan isimlerin başında Erol Bulut geliyor. Sezon başında takımın başına getirilen genç teknik adam, performansı sebebiyle eleştirilerin odak noktası haline geldi. Başkan Ali Koç önderliğinde yönetimin gelecek sezon planlamasında olmayan Erol Bulut'un yerine kimin getireleceği merak konusuydu. Joachim Löw'ün ismi konuşulmaya başlarken İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sezon başında sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretini dindirmek için göreve getirilen genç teknik adam, lige iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

F.Bahçe yönetiminin yaşanan puan kayıpları sonrası Erol Bulut'la yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edilirken, yerine ise Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü hocası Joachim Löw'ün göreve getirileceği öne sürülmüştü.

F.Bahçe'de bir dönem görev yapan Alman teknik adamın da sarı-lacivertli camiayı çok sevdiği İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyordu.

Löw ismi Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırırken, İspanyol basınından gelen flaş iddia sarı-lacivertlilerde şok etkisi yarattı.

REAL MADRID TALİP OLDU! Todofichajes.com'da yer alan habere göre, Löw'e İspanyol devi Real Madrid de talip oldu.

Haberin detaylarında, Zinedine Zidane'la sezon sonunda kesin olarak yolları ayırma kararı alan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Alman teknik adamı teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği öne sürüldü.