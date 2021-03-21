21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kırılma anı! Aboubakar ve Altay Bayındır...

İşte derbinin kırılma anı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadelede siyah-beyazlılar 1-0 öndeyken , Altay Bayındır'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. İşte derbinin kırılma anı... | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma ve Ozan Tufan'ın golleriyle 1-1 sona erdi.

Mücadelede siyah-beyazlılar 1-0 öndeyken ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. Kamerunlu golcü, Tisserand'dan çok şık bir hareketle sıyrılarak, Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Maç boyunca başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertli file bekçisi bu pozisyonda da Aboubakar'a gol izni vermedi ve Beşiktaş'ın belki de maçı koparmasına engel oldu.

İşte o pozisyon;

*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

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