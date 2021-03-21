İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kırılma anı! Aboubakar ve Altay Bayındır...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadelede siyah-beyazlılar 1-0 öndeyken Aboubakar, Altay Bayındır'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. İşte derbinin kırılma anı... | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Vida ve Ozan Tufan'ın golleriyle 1-1 sona erdi.
Mücadelede siyah-beyazlılar 1-0 öndeyken Aboubakar ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. Kamerunlu golcü, Fenerbahçeli Tisserand'dan çok şık bir hareketle sıyrılarak, Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Maç boyunca başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertli file bekçisi bu pozisyonda da Aboubakar'a gol izni vermedi ve Beşiktaş'ın belki de maçı koparmasına engel oldu.
İşte o pozisyon;
*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
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