15 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Direkten dönen toplarda zirve Fenerbahçe'nin!

Direkten dönen toplarda zirve Fenerbahçe'nin!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

'in 30. haftasında oynanan - mücadelesi ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en çok topu direkten dönen takım oldu.

'de zirve yarışı veren ile ligin son sırasında yer alan karşı karşıya geldi. Mücadelede 'ın golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından ortaya çıkan istatistik dikkatlerden kaçmadı. Opta verilerine göre Fenerbahçe'nin bu sezon 17 şutu direkten döndü.
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