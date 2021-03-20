Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! "Kazanacağız..."
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakip Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sahne olacak. Derbi öncesinde sarı lacivertli oyuncu Enner Valencia, maç ve şampiyonluk hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Down sendromlu Eren Karalı (28) ile bir araya geldi.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Eren'in Valencia ile tanışma hayali gerçek oldu.
"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANACAĞIZ"
Beşiktaş maçını kazanacaklarını söyleyen Enner Valencia, "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" diye konuştu.
"ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ"
Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Bir çok kulüpte forma giydim ve şu anda da Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
VALENCIA, ÇAY İÇİP, FORMASINI HEDİYE ETTİ
Öte yandan Valencia, Down sendromlu Eren Karalı'ya tüm takımın imzaladığı sarı lacivertli formayı hediye etti.
Karalı ile Valencia, Fenerbahçe ve milli takım formasıyla poz verdi. Samimi bir ortamın olduğu ziyarette sohbet sırasında çay içen Valencia, daha sonra bu buluşmayı organize edenlere teşekkür etti.
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