20 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! "Kazanacağız..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakip Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sahne olacak. Derbi öncesinde sarı lacivertli oyuncu Enner Valencia, maç ve şampiyonluk hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Kazanacağız...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

Fenerbahçeli futbolcu , sendromlu (28) ile bir araya geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Kazanacağız...

öncesi Eren'in ile tanışma hayali gerçek oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Kazanacağız...

da Eren ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, sarı lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Kazanacağız...

"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANACAĞIZ"

maçını kazanacaklarını söyleyen , "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Kazanacağız...

"ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ"

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki , "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Bir çok kulüpte forma giydim ve şu anda da 'de olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Kazanacağız...

VALENCIA, ÇAY İÇİP, FORMASINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan , sendromlu 'ya tüm takımın imzaladığı sarı lacivertli formayı hediye etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Kazanacağız...

Karalı ile , ve milli takım formasıyla poz verdi. Samimi bir ortamın olduğu ziyarette sohbet sırasında çay içen Valencia, daha sonra bu buluşmayı organize edenlere teşekkür etti.

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