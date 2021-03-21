21 Mart 2021, Pazar
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Fenerbahçe’de 1 futbolcu Covid-19'a yakalandı!
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin kadrosunda olmayan 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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