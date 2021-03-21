21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Enner Valencia'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Zor ama kazanacağız"

Enner Valencia: Zor ama kazanacağız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Down sendromlu Eren Karalı ile bir araya gelen , “Zor maç ama biz kendimize inanıyoruz, kazanacağız” dedi.

Enner , 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi down sendromlu Eren Karalı ile bir araya geldi. Ekvadorlu yıldız, kendisinin hayranı olan 28 yaşındaki Karalı ile sohbet edip tüm takımın imzaladığı formasını hediye etti. Valencia buluşmada Eren'e ile oynayacakları derbide galibiyet sözü vererek, "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz, bu maçı kazanacağız" dedi. Şampiyonluk için mücadele ettiklerini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Çok kulüpte oynadım ve şu anda Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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