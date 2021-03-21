Enner Valencia'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Zor ama kazanacağız"
Down sendromlu Eren Karalı ile bir araya gelen Valencia, “Zor maç ama biz kendimize inanıyoruz, kazanacağız” dedi.
Enner Valencia, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi down sendromlu Eren Karalı ile bir araya geldi. Ekvadorlu yıldız, kendisinin hayranı olan 28 yaşındaki Karalı ile sohbet edip tüm takımın imzaladığı formasını hediye etti. Valencia buluşmada Eren'e Beşiktaş ile oynayacakları derbide galibiyet sözü vererek, "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz, bu maçı kazanacağız" dedi. Şampiyonluk için mücadele ettiklerini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Çok kulüpte oynadım ve şu anda Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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