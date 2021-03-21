21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut: Buradan galip ayrılabilirdik

Bulut'tan derbi yorumu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında derbi mücadelesinde ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu. Bulut, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsak buradan galip ayrılabilirdik" dedi.

'in 31. haftasında derbi karşılaşmasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bulut'un açıklamalardan satır başlıkları;

"Güzel bir maç oldu. Taraftarların izlediği güzel bir maç oldu. Yeterince gol pozisyonu oldu. İlk yarıda Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Biz de net pozisyonlar yakaladık.

Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsak buradan galip ayrılabilirdik.

Ligimizde en çok gol pozisyonuna giren takımız, değerlendirmede biraz sıkıntımız var. Her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 10 haftalık bir süreç var, sonuna kadar devam edecek.

Biz buraya beraberlik değil, galibiyet için geldik. Takım da onu ikinci yarıda en iyi şekilde gösterdi."
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