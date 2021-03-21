21 Mart 2021, Pazar
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İşte Bulut'un açıklamalardan satır başlıkları;
"Güzel bir maç oldu. Taraftarların izlediği güzel bir maç oldu. Yeterince gol pozisyonu oldu. İlk yarıda Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Biz de net pozisyonlar yakaladık.
Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsak buradan galip ayrılabilirdik.
Ligimizde en çok gol pozisyonuna giren takımız, değerlendirmede biraz sıkıntımız var. Her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 10 haftalık bir süreç var, sonuna kadar devam edecek.
Biz buraya beraberlik değil, galibiyet için geldik. Takım da onu ikinci yarıda en iyi şekilde gösterdi."
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut: Buradan galip ayrılabilirdik
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsak buradan galip ayrılabilirdik" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Erol Bulut değerlendirmelerde bulundu.
İşte Bulut'un açıklamalardan satır başlıkları;
"Güzel bir maç oldu. Taraftarların izlediği güzel bir maç oldu. Yeterince gol pozisyonu oldu. İlk yarıda Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Biz de net pozisyonlar yakaladık.
Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsak buradan galip ayrılabilirdik.
Ligimizde en çok gol pozisyonuna giren takımız, değerlendirmede biraz sıkıntımız var. Her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 10 haftalık bir süreç var, sonuna kadar devam edecek.
Biz buraya beraberlik değil, galibiyet için geldik. Takım da onu ikinci yarıda en iyi şekilde gösterdi."
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