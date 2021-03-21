Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı! Volkan Demirel detayı...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadelede başarılı bir performans gösteren Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar ve Volkan Demirel detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
DERBİYE ALTAY BAYINDIR DAMGASI!
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş derbisine damga vuran isim oldu.
Üst üste inanılmaz kurtarışlar yaparak takımını ayakta tutmaya çalışan genç eldiven, birçok pozisyonda kalesinde adeta duvar ördü.
Mutlak galibiyet için sahaya çıkan sarı-lacivertlilerin mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılmasının ardından Altay Bayındır büyük üzüntü yaşadı.
Rakibiyle arasındaki puan farkını eritme fırsatını kaçıran Fenerbahçe'de 22 yaşındaki file bekçisi maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
VOLKAN DEMİREL TESELLİ ETTİ!
Maç sonunda üzüntü yaşayan Fenerbahçe takımı kalecisi Altay Bayındır'ı sarı-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Volkan Demirel teselli etti.
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