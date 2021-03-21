21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı! Volkan Demirel detayı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadelede başarılı bir performans gösteren Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar ve Volkan Demirel detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı! Volkan Demirel detayı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ile dev derbide kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı! Volkan Demirel detayı...

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı! Volkan Demirel detayı...

DERBİYE ALTAY BAYINDIR DAMGASI!
'nin başarılı file bekçisi , derbisine damga vuran isim oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı! Volkan Demirel detayı...

Üst üste inanılmaz kurtarışlar yaparak takımını ayakta tutmaya çalışan genç eldiven, birçok pozisyonda kalesinde adeta duvar ördü.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı! Volkan Demirel detayı...

Mutlak galibiyet için sahaya çıkan sarı-lacivertlilerin mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılmasının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı! Volkan Demirel detayı...

Rakibiyle arasındaki puan farkını eritme fırsatını kaçıran 'de 22 yaşındaki file bekçisi maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı! Volkan Demirel detayı...

VOLKAN DEMİREL TESELLİ ETTİ!
Maç sonunda üzüntü yaşayan takımı kalecisi 'ı sarı-lacivertlilerin yardımcı antrenörü teselli etti.

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