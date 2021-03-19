19 Mart 2021, Cuma
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Fransızlardan büyük iddia! "Villas-Boas Fenerbahçe'ye gidebilir"
Fenerbahçe'de Erol Bulut tartışması devam ederken hoca adayları arasında sürpriz bir isim dahil oldu. Fransız basınına göre sarı-lacivertlilerin Villas-Boas ile anlaşabileceği iddia edildi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe için Fransa'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Le10Sport, sarı-lacivertlilerin Erol Bulut'un yerine Andre Villas- Boas'ı getirebileceğini yazdı. Haberde, "Şubat başında Marsilya'dan kovulan Villas-Boas, Fenerbahçe'ye gidebilir" denilirken, Kanarya'nın Portekizli hoca ve Daum dışında Löw, Favre ve Jardim'le de ilgilendiği ileri sürüldü. (Sabah)
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