19 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fransızlardan büyük iddia! "Villas-Boas Fenerbahçe'ye gidebilir"

Fransızlardan büyük iddia! Yerine gelecek ismi duyurdular
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

'de tartışması devam ederken hoca adayları arasında sürpriz bir isim dahil oldu. basınına göre sarı-lacivertlilerin Villas-Boas ile anlaşabileceği iddia edildi. ()

için 'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Le10Sport, sarı-lacivertlilerin 'un yerine - Boas'ı getirebileceğini yazdı. Haberde, "Şubat başında 'dan kovulan Villas-Boas, Fenerbahçe'ye gidebilir" denilirken, Kanarya'nın Portekizli hoca ve dışında , ve 'le de ilgilendiği ileri sürüldü. (Sabah)



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