Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Trabzon taktiğine dönüyor! Valencia ve Pelkas...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile hayati bir maç oynayacak olan Fenerbahçe'de, taşlar yerine oturacak. Trabzonspor ve Konyaspor karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın da dönüşüyle yine o taktiğe geçecek. İşte Kanarya'nın galibiyet planı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Bu sezon 3. kez kırılma maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un Vodafone Park'ta Trabzonspor ve Konyaspor deplasmanlarındaki stratejiyi uygulaması bekleniyor. Öncelikli hedef savunma güvenliği ve orta sahada üstünlüğü ele geçirmek olacak. Bunun için tüm oyuncular pres yapacak, sahada herkes birbirine yardımcı olup, 90 dakika savaşacak.

Hücum planları ise hızlı ve sonuç alıcı ataklar üzerine kurulacak. Başrolde Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız başarılı olduğu forvet arkasında oynayacak. Cezası biten Enner Valencia ile Osayi Samuel kanatlarda ona eşlik edecek.

Kanarya'da en büyük sıkıntı forvet hattında. Bu mevkide kimin yer alacağı antrenmanlardaki denemelerden sonra belli olacak.

Orta sahada ise Gustavo'nun yanındaki forma için Sosa, Mert Hakan ve Ozan Tufan yarışıyor. Mücadeleci özelliğiyle Mert Hakan bir adım önde.