18 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Trabzon taktiğine dönüyor! Valencia ve Pelkas...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile hayati bir maç oynayacak olan Fenerbahçe'de, taşlar yerine oturacak. Trabzonspor ve Konyaspor karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın da dönüşüyle yine o taktiğe geçecek. İşte Kanarya'nın galibiyet planı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Trabzon taktiğine dönüyor! Valencia ve Pelkas...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Bu sezon 3. kez kırılma maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Trabzon taktiğine dönüyor! Valencia ve Pelkas...

Teknik direktör 'un Vodafone Park'ta ve deplasmanlarındaki stratejiyi uygulaması bekleniyor. Öncelikli hedef savunma güvenliği ve orta sahada üstünlüğü ele geçirmek olacak. Bunun için tüm oyuncular pres yapacak, sahada herkes birbirine yardımcı olup, 90 dakika savaşacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Trabzon taktiğine dönüyor! Valencia ve Pelkas...

Hücum planları ise hızlı ve sonuç alıcı ataklar üzerine kurulacak. Başrolde olacak. Yunan yıldız başarılı olduğu forvet arkasında oynayacak. Cezası biten ile kanatlarda ona eşlik edecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Trabzon taktiğine dönüyor! Valencia ve Pelkas...

Kanarya'da en büyük sıkıntı forvet hattında. Bu mevkide kimin yer alacağı antrenmanlardaki denemelerden sonra belli olacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Trabzon taktiğine dönüyor! Valencia ve Pelkas...

Orta sahada ise Gustavo'nun yanındaki forma için , ve yarışıyor. Mücadeleci özelliğiyle Mert Hakan bir adım önde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Trabzon taktiğine dönüyor! Valencia ve Pelkas...

CANER ERKİN İŞ BAŞINA

Savunmada göbekte ile ikilisi yerlerini koruyacak. Sağ bekte sakatlanan Gökhan'ın yerine oynarken, sol bekte ise kadro dışı cezası kaldırılan 'in 'tan formasını geri alması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Trabzon taktiğine dönüyor! Valencia ve Pelkas...

'un Novak'ın performansını yetersiz bulduğu gelen haberler arasında. Caner idmanlarda istekli haliyle göz dolduruyor. (Fotomaç)

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