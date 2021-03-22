Fark! - REHA KAPSAL

Beşiktaş ilk 25 dakikalık bölümde henüz istediği gibi oyuna yön veremedi ve kuramadı. Fenerbahçe daha agresif oyunuyla hem ikili mücadeleleri kazandı hem de rakibine hem ön alan hem orta sahada bölgesel baskıları iyi yaptı. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş oyunu kontrol ederek daha fazla topa sahip olup, oyuna yön verdi. Ve ilk yarıda pozisyon da buldular. Fenerbahçe daha fazla kendi yarı alanında oyunu kabul edip, topun ve rakibin peşinden koşmaya başladı. İlk yarı daha fazla topa sahip olan Beşiktaş, ilk devre bitimine doğru da oyunun kontrolünü elinde tuttu. İkinci devre Beşiktaş, erken gol bulmasından sonra ikinci gol fırsatları da yarattı. Burada böyle önemli bir derbide mutlaka ikinci golü bulduğunuzda atmanız gerekir. Bu fırsatlar da Beşiktaş'ın, hem set hücumunda yerleşik savunmada hem de hızlı hücum çıkışlarında direkt Fenerbahçe kalesine gittiğinde pozisyonlar buldu.