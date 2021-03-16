16 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut kredisini tüketti! İşte sürekli tekrarladığı hatalar

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'ın 3, Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde 46 yaşındaki çalıştırıcı, yaptığı hatalarla kredisini tüketti. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut kredisini tüketti! İşte sürekli tekrarladığı hatalar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

Teknik Direktörü , yaptığı hatalarla hem kendi hem de takımın sonunu hazırladı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut kredisini tüketti! İşte sürekli tekrarladığı hatalar

Sezon başından bu yana maç içi hamleleriyle eleştirilen genç teknik adam, lig sonuncu G.Birliği'ne 'de yenilirken takımın en verimli 10 numarası Pelkas'ı sol bek oynatarak hatalarına başka bir boyut getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut kredisini tüketti! İşte sürekli tekrarladığı hatalar

Sabah'ın haberine göre Bulut, oyun içi hamleleriyle kredisini tüketti. İşte Bulut'un sezon başından bu yana düzenli olarak tekrarladığı hatalar:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut kredisini tüketti! İşte sürekli tekrarladığı hatalar

1- Teknik Direktörü , sarı-lacivertli kulüpte ömrünü uzatan süreci, 'ın santrfora geçmesiyle yaşadı. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik getiren serinin tamamında Senegalli golcü 11'deydi. Ancak hiçbir sıkıntısı olmamasına rağmen Bulut, derbisinde Thiam'ı 90 dakika kulübede bekletti ve maç kaybedildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut kredisini tüketti! İşte sürekli tekrarladığı hatalar

2- Sezonu 22 transferle tamamlayan 'de 'nun yokluğu çöküşü getirdi! Sarı-lacivertli teknik heyet, haftalarca Brezilyalı oyuncunun olmadığı bir orta saha kurgusu oluşturamadı. Bu sebeple , ve gibi maçlarda kayıplar geldi. 3 mücadelede elden uçup giden 8 puan, şampiyonluk iddiasını neredeyse bitirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut kredisini tüketti! İşte sürekli tekrarladı��ı hatalar

3- Elde iki yönlü kanat oyuncusu olarak bulunan tek isim olan Enner 'nın yokluğu, Bulut ve ekibinin dengesini bozdu. Bu sezon 'nin puan kaybı yaşadığı 11 maçın 5'inde Valencia 11'de yoktu. Fenerbahçe bu maçlarda 4 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Sadece bir oyuncuyla dengenin bozulması durumu hücumda da devam etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut kredisini tüketti! İşte sürekli tekrarladığı hatalar

4- ve teknik ekibi, yaşadığı panik durumunu sahaya yansıttı. maçının 57. dakikasından itibaren 3-5-2'ye dönen Bulut ve kurmayları, takımın en iyi 10 numarası 'ı sol çizgide kanat bek olarak kullanmaya başladı! Bu kararın ardından Gençlerbirliği çok rahat geldiği kendi sağ kanadından golü buldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut kredisini tüketti! İşte sürekli tekrarladığı hatalar

BERABERLİK BİLE KURTARMAZ

'nin sahasında 'ne yenilmesinin ardından gözler yönetimin ile ilgili alacağı karara çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, dün yapılan değerlendirmeyle teknik direktör Bulut ile devam kararı aldı. Ancak derbiden beklenen tek sonuç galibiyet. Beraberlik halinde gelecek sezonun hazırlıklarına başlanacak. Bulut'un, en kötü ihtimalle sezon sonunda görevine kesin olarak son verilecek.

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