TFF savcılığa başvurdu! Fenerbahçe'nin açıklaması sonrasında...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi ve zirve yarışında büyük bir yara aldı. Fenerbahçe VAR operatörü hakkında sert açıklama yayınlarken, TFF de olayı savcılığa taşıdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı lacivertlilerin 2-1 yenildiği maçta konuk ekibin 2. golünde ofsayt tartışmaları maça damga vurdu.
Fenerbahçelilerin ofsayt olarak itiraz ettiği pozisyon VAR kararı ile gol olarak Gençlerbirliği hanesine yazıldı. Maç sonunda Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, VAR odasında görev yapan VAR operatörü hakkında; 'Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum" demişti.
TFF'DEN BAŞVURU!
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu açıkladı.
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