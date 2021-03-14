Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadelenin 39. dakikasında Serdar Aziz topu kendi ağlarına yolladı. Aynı zamanda bu gol sarı lacivertlilerin bu sezon kendi kalesine attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 30. hafta maçında Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı lacivertlilerde maçın 39. dakikasında Serdar Aziz, topu kendi ağlarına yolladı. Aynı zamanda bu gol Fenerbahçe adına bu sezon kendi kalesine attıkları ilk gol oldu.

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