14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği maçında Serdar Aziz Fenerbahçe'de bu sezon kendi kalesine gol atan ilk oyuncu oldu

F.Bahçe'de bu sezon ilk! Serdar Aziz...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında , evinde 'ni ağırladı. Mücadelenin 39. dakikasında topu kendi ağlarına yolladı. Aynı zamanda bu gol sarı lacivertlilerin bu sezon kendi kalesine attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışını sürdüren , 30. hafta maçında 'de 'ni ağırladı. Sarı lacivertlilerde maçın 39. dakikasında , topu kendi ağlarına yolladı. Aynı zamanda bu gol Fenerbahçe adına bu sezon kendi kalesine attıkları ilk gol oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında bulduğu golle bu sezon 9. kafa golünü attı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye evinde büyük şok! F.Bahçe'ye evinde büyük şok!
Gençlerbirliği'nin golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon... Gençlerbirliği'nin golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon...
Mesut Özil tribünde! Mesut Özil tribünde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ