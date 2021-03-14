14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında bulduğu golle bu sezon 9. kafa golünü attı!

F.Bahçe'nin 9. kafa golü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Spor Toto 'in 30. haftasında , evinde 'ni konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 35. dakikasında 'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi. Bu golle birlikte , bu sezon ligde attığı 9. kafa golünü bulmuş oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , 30. hafta maçında evinde 'ni ağırladı. Sarı lacivertliler, maçın 35. dakikasında ile öne geçti. Bu golle birlikle Fenerbahçe bu sezon ligde bulduğu 53 golün 9'unu kafa vuruşlarından atmış oldu.

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