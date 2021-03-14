14 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında bulduğu golle bu sezon 9. kafa golünü attı!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 35. dakikasında Novak'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi. Bu golle birlikte Kanarya, bu sezon ligde attığı 9. kafa golünü bulmuş oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 30. hafta maçında evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı lacivertliler, maçın 35. dakikasında Novak ile öne geçti. Bu golle birlikle Fenerbahçe bu sezon ligde bulduğu 53 golün 9'unu kafa vuruşlarından atmış oldu.
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