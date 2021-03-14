14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını Mesut Özil tribünden takip ediyor

Mesut Özil tribünde!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelen 'de mücadeleyi tribünden takip ediyor. ()

'nin yıldız futbolcusu , sakatlığı sebebiyle mücadelesini tribünden takip ediyor.

'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil tribünden takip ediyor. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
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