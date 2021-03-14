14 Mart 2021, Pazar
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(Fotoğraflar: beIN Sports)
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında Gustavo'nun ayağından bulduğu gol ofsayt sebebiyle sayılmadı
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 9. dakikada Gustavo'nun ayağından bulduğu gol Thiam'a çarptığı ve ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İşte o pozisyon...
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 9. dakikada Gustavo'nun ayağından bulduğu gol Thiam'a çarptığı ve ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İşte o pozisyon...
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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