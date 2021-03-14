14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında Gustavo'nun ayağından bulduğu gol ofsayt sebebiyle sayılmadı

Gustavo'nun golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Son dakika spor haberi: 'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde 'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 9. dakikada Gustavo'nun ayağından bulduğu gol Thiam'a çarptığı ve ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İşte o pozisyon...

Son dakika spor haberi: 'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde 'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 9. dakikada Gustavo'nun ayağından bulduğu gol Thiam'a çarptığı ve ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İşte o pozisyon...





(Fotoğraflar: beIN Sports)
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