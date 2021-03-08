08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi Mesut Özil'den paylaşım
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamayan Mesut Özil, maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarına başarılar diledi.
Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'u ağırladığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil, Konyaspor kadrosunda yer almadı. 32 yaşındaki yıldız, Konyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda takım arkadaşlarına başarılar diledi. Mesut Özil paylaşımında "Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 3 puanla dönün!" ifadelerini kullandı.
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