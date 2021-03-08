08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi Mesut Özil'den paylaşım

Mesut Özil'den maç öncesi paylaşım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamayan Mesut Özil, maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin sahasında 'u ağırladığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil, kadrosunda yer almadı. 32 yaşındaki yıldız, Konyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda takım arkadaşlarına başarılar diledi. Mesut Özil paylaşımında "Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 3 puanla dönün!" ifadelerini kullandı.

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