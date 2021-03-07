07 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Osayi’ye ilk uyarı

Osayi’ye ilk uyarı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.03.2021

Ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe ile 7. lig maçına çıkan Osayi'ye teknik heyetten ilk uyarı geldi.

Özellikle maçında çok top kaybı yapan genç futbolcu, bu konuda daha dikkatli olması için uyarıldı. Sağ kanatta görev yapan Osayi'den hızlı koşularla rakip kalede tehlike yaratmasını isteyen teknik direktör 'un bu öğrencisinin çalım sevdasını da eleştirdiği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Ozan'a ne oldu? Gerçek ortaya çıktı Ozan'a ne oldu? Gerçek ortaya çıktı
Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi... Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...
F.Bahçe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu F.Bahçe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ