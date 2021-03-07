Fenerbahçe'de Osayi’ye ilk uyarı

Ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe ile 7. lig maçına çıkan Osayi'ye teknik heyetten ilk uyarı geldi.

Özellikle Antalyaspor maçında çok top kaybı yapan genç futbolcu, bu konuda daha dikkatli olması için uyarıldı. Sağ kanatta görev yapan Osayi'den hızlı koşularla rakip kalede tehlike yaratmasını isteyen teknik direktör Erol Bulut'un bu öğrencisinin çalım sevdasını da eleştirdiği öğrenildi.

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