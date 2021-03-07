07 Mart 2021, Pazar
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Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan umut dolu sözler!
Kanarya'nın 1 numarası Altay, kalan haftalar öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. İşte o sözler...
Sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen genç kaleci, "Taraftarlarımız desteğini sürdürsün. Bu takım, sahada en iyi mücadeleyi verecek ve yıllardır özlenen şampiyonluğa ulaşacak" dedi.
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