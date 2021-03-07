07 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Buna göre deneyimli hoca, ilk 11'den tam 5 ismi kesecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Kendi sahasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak yeniden sarsılan 'de pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçıyla birlikte kadroda önemli ve kalıcı değişiklikler yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...

Cezalılar ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği kadroyu saha süremeyen , Konya'da ideal 11'ine büyük ölçüde kavuşacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...

23. haftadaki Hatay deplasmanında dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve 'yi 5 lig, 1 kupa maçında yalnız bırakan Gustavo'nun Konya'da formasına kavuşma ihtimali son derece yüksek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...

EN BEĞENİLEN TANDEM SAHADA

Bu sezon sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle 10 değişik defans tandemiyle sahaya çıkmak zorunda kalan Bulut, Konya karşısında Serdar'ın cezasının bitmesiyle, en beğenilen ikili olan Serdar-Szalai'yi sahaya sürecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...

Mesut Özil'in oynadığı maçlarda kanada çekildiği için verimi düşen Pelkas, Konya maçıyla birlikte orta sahanın merkezindeki ideal görevine dönecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...

Yunan oyuncunun arkasında da Sosa-İrfan Can, onların arkasında da dün idmanda takımla çalışan Luiz Gustavo'nun oynaması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...

FERDİ İLK 11'E

Trabzonspor maçını koparan isim olan Ferdi Kadıoğlu'nun da Konya'da ilk 11'de çıkacağı belirtildi. Bir başka değişiklik ise forvette olacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...

Gol noktalarında yetersiz kalan Samatta ve Cisse'nin kulübeye çekilip, Valencia'nın tek forvet oynatılacağı tahmin ediliyor. Hürriyet'in haberine göre böylelikle Antalyaspor maçına göre 11'de 5 değişiklik birden yapılacak. (Fotomaç)

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