Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Konyaspor maçı öncesi...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Buna göre deneyimli hoca, ilk 11'den tam 5 ismi kesecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kendi sahasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak yeniden sarsılan Fenerbahçe'de pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçıyla birlikte kadroda önemli ve kalıcı değişiklikler yapılacak.
Cezalılar ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği kadroyu saha süremeyen Erol Bulut, Konya'da ideal 11'ine büyük ölçüde kavuşacak.
23. haftadaki Hatay deplasmanında dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve Fenerbahçe'yi 5 lig, 1 kupa maçında yalnız bırakan Gustavo'nun Konya'da formasına kavuşma ihtimali son derece yüksek.
EN BEĞENİLEN TANDEM SAHADA
Bu sezon sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle 10 değişik defans tandemiyle sahaya çıkmak zorunda kalan Bulut, Konya karşısında Serdar'ın cezasının bitmesiyle, en beğenilen ikili olan Serdar-Szalai'yi sahaya sürecek.
Mesut Özil'in oynadığı maçlarda kanada çekildiği için verimi düşen Pelkas, Konya maçıyla birlikte orta sahanın merkezindeki ideal görevine dönecek.
Yunan oyuncunun arkasında da Sosa-İrfan Can, onların arkasında da dün idmanda takımla çalışan Luiz Gustavo'nun oynaması bekleniyor.
FERDİ İLK 11'E
Trabzonspor maçını koparan isim olan Ferdi Kadıoğlu'nun da Konya'da ilk 11'de çıkacağı belirtildi. Bir başka değişiklik ise forvette olacak.
Gol noktalarında yetersiz kalan Samatta ve Cisse'nin kulübeye çekilip, Valencia'nın tek forvet oynatılacağı tahmin ediliyor. Hürriyet'in haberine göre Erol Bulut böylelikle Antalyaspor maçına göre 11'de 5 değişiklik birden yapılacak. (Fotomaç)
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