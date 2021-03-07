07 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Samatta’ya terapi

Samatta’ya terapi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Fenerbahçe'de forma giydiği son 7 lig maçında gol sevinci yaşayamayan Samatta için seferberlik başlatıldı.

Teknik direktör , golcü oyuncuyla özel görüşmeler yaparken, kendisine duyduğu güveni dile getirdi. Bulut, "Neler yapabileceğini ve potansiyelini çok iyi biliyorum. Hakkındaki eleştirilere takılma. Zor bir sürece girdik ve şampiyonluk yolunda sana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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