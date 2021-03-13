Fenerbahçe'nin kiralık olarak Kopenhag takımına gönderdiği Zanka, sarı lacivertlilere geri dönüyor. Danimarka ekibi, 30 yaşındaki stoperin yüksek maliyeti nedeniyle yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'den kiralık olarak Danimarka'nın Kopenhag takımına giden Zanka, kariyerine bu takımda devam etmeyecek. Sarı-lacivertlilerle 2022 sonuna dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacı, bu sezon için geçerli olmak üzere daha önce de formasını giydiği Kopenhag'a kiralanmıştı.

Milliyet'in aktardığına göre Danimarka basınında yer alan haberlerde Kopenhag kulübü oyuncuyu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri gönderecek. Futbolcunun bonservisinin alınmayacağı ya da kiralık sözleşmesinin uzatılmayacağı belirtilen haberlerde bunun gerekçesi olarak Zanka'nın maliyeti gösterildi. Zanka bu sezon Kopenhag'da 18 maçta oynadı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ