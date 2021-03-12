Son dakika transfer haberi: Boupendza Fenerbahçe'de mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan golcü futbolcu Boupendza için Başkan Savaş "Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Sadece temenniler oldu. Bonservis ya da transfer şartları konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim" dedi.