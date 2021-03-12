12 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Boupendza Fenerbahçe'de mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de bir yandan zirve hesapları sürerken bir yandan da sezon sonu gerçekleşmesi planlanan transferler için yoğun çalışma sürüyor. Sarı-lacivertliler Hatayspor'un golcüsü Boupendza'yı kadrosuna katmak isterken, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Savaş yaptığı konuşmada transfer için olumlu konuştu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)



Son dakika transfer haberi: Boupendza Fenerbahçe'de mi? Hatayspor'dan açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

'nin peşinde olduğu bilinen Boupendza hakkında Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan önemli açıklamalar geldi. Savaş, konuşmasında yıldız golcünün transferi konusunda Fenerbahçe'ye yardımcı olabileceklerini açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Boupendza Fenerbahçe'de mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Radyospor'a konuşan onursal başkanı ve Başkanı Lütfü Savaş, 'de 25 maçta 18 gol kaydeden Aaron Boupendza'nın 'ye transfer olması durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Boupendza Fenerbahçe'de mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Son dönemde adı sık sık ile anılan golcü futbolcu Boupendza için Başkan Savaş "Fenerbahçe ile arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Sadece temenniler oldu. Bonservis ya da transfer şartları konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim" dedi.

Son dakika transfer haberi: Boupendza Fenerbahçe'de mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Lütfü Savaş ayrıca, "Boupendza konusunda 'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı , bizim Fenerbahçe sevgimizi 'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Boupendza Fenerbahçe'de mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

2016 yılı sonlarında inşaatına başlanan ve geçen ay yapımı tamamlanan Yeni Stadı ile alakalı ise Başkan Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı: "Stat 26 ya da 27 Mart'ta açılacak. ile iyi ilişkilerimiz var. Hatay'a geldiklerinde konuşmuştuk. Açılışa geleceklerini söylediler. Bu nedenle Fenerbahçe'yi tercih ettik. Sonra da yeni stada gelecek. İki derbi gibi maçla stadı açıyoruz."

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