06 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde çok önemli isimler transfer edildi ama sonu hiç değişmedi. Gelenlerin performansı hep geriye gitti. Kimi gol atamadan gönderildi, kimi istenmeyen adam ilan edildi. Her sezon tekrarlanan tablo, "Gerçek suçlu kim?" dedirtti. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

Bu sezon çok önemli transferlere imza atan 27 haftalık periyotta yine beklentilerin altında kaldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

Takımın bel bağladığı yıldızların çok büyük bir kısmı hayal kırıklığı yarattı. Aslında bu tabloyu daha önce de yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

TENEKE BAĞLANIP GÖNDERİLDİ
3 yıllık döneminde Samandıra'ya gelen yıldızların büyük kısmı adeta dibe vurdu. 2018-19 sezonunda 'den alınan ve adeta teneke bağlanıp gönderildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

MOSES GELDİ, FUTBOLU UNUTTU!
Ancak iki yıldız Fener'den ayrıldıktan sonra kendine geldi! Çok önemli kariyeri olan , Samandıra'da adeta futbolu unuttu. ise mahkemelik olup sözleşmesini feshetti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

TRANSFER SAVAŞI ÇIKARDI AMA…
G.Saray'ı şampiyon yapan Rodrigues sadece 4 gol atıp gitti. Transfer savaşı çıkaran , İrfan'a karşılık 'e verildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

ESKİYİ MUMLA ARATTILAR
Geçen sezon ligi kasıp kavuran gol kralı , en çok gol atan solbek , ve eskiyi mumla arattı. Samatta golü unuttu. Dünya yıldızı 7 maçta asist bile yapamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

ŞAPKAYI KOYUP DÜŞÜNMEK LAZIM
Her sezon tekrarlanan bu tablo sonrası, "Gerçek suçlu kim?" sorusu akıllara geliyor. Taraftarlar artık 'un şapkayı önüne koyup nerelerde hata yapıldığını düşünmesi gerektiğini söylüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

OSAYI DE MODAYA UYDU
Ara transferde alınan ve ilk maçlarında yıldızlaşan Osayi Samuel takıma ayak uydurdu. Genç futbolcu son haftalarda beklentilerin altında kalıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

FENER'DEN GİTTİ ASİST KRALI OLDU!
Aziz Yıldırım tarafından transfer edilen Mathieu Valbuena, döneminde gözden düştü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

2019-20 sezonunun başında takımdan ayrılıp Yunan ekibi Olympiakos'a giden Fransız yıldız adeta patlama yaşadı. Valbuena 23 asist yaparak asist kralı oldu. (Takvim)

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