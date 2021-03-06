Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde çok önemli isimler transfer edildi ama sonu hiç değişmedi. Gelenlerin performansı hep geriye gitti. Kimi gol atamadan gönderildi, kimi istenmeyen adam ilan edildi. Her sezon tekrarlanan tablo, "Gerçek suçlu kim?" dedirtti. İşte detaylar...
Bu sezon çok önemli transferlere imza atan Fenerbahçe 27 haftalık periyotta yine beklentilerin altında kaldı.
Takımın bel bağladığı yıldızların çok büyük bir kısmı hayal kırıklığı yarattı. Aslında Fenerbahçe bu tabloyu daha önce de yaşadı.
TENEKE BAĞLANIP GÖNDERİLDİ
3 yıllık Ali Koç döneminde Samandıra'ya gelen yıldızların büyük kısmı adeta dibe vurdu. 2018-19 sezonunda Premier Lig'den alınan Ayew ve Slimani adeta teneke bağlanıp gönderildi.
TRANSFER SAVAŞI ÇIKARDI AMA…
G.Saray'ı şampiyon yapan Rodrigues sadece 4 gol atıp gitti. Transfer savaşı çıkaran Deniz Türüç, İrfan'a karşılık Başakşehir'e verildi.
ESKİYİ MUMLA ARATTILAR
Geçen sezon ligi kasıp kavuran gol kralı Cisse, en çok gol atan solbek Novak, Sosa ve Mert Hakan eskiyi mumla arattı. Samatta golü unuttu. Dünya yıldızı Mesut Özil 7 maçta asist bile yapamadı.
ŞAPKAYI KOYUP DÜŞÜNMEK LAZIM
Her sezon tekrarlanan bu tablo sonrası, "Gerçek suçlu kim?" sorusu akıllara geliyor. Taraftarlar artık Ali Koç'un şapkayı önüne koyup nerelerde hata yapıldığını düşünmesi gerektiğini söylüyor.
OSAYI DE MODAYA UYDU
Ara transferde alınan ve ilk maçlarında yıldızlaşan Osayi Samuel takıma ayak uydurdu. Genç futbolcu son haftalarda beklentilerin altında kalıyor.
FENER'DEN GİTTİ ASİST KRALI OLDU!
Aziz Yıldırım tarafından transfer edilen Mathieu Valbuena, Ali Koç döneminde gözden düştü.
2019-20 sezonunun başında takımdan ayrılıp Yunan ekibi Olympiakos'a giden Fransız yıldız adeta patlama yaşadı. Valbuena 23 asist yaparak asist kralı oldu. (Takvim)
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