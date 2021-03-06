Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler oluyor? Samandıra'ya ayak basan dibe vurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde çok önemli isimler transfer edildi ama sonu hiç değişmedi. Gelenlerin performansı hep geriye gitti. Kimi gol atamadan gönderildi, kimi istenmeyen adam ilan edildi. Her sezon tekrarlanan tablo, "Gerçek suçlu kim?" dedirtti. İşte detaylar...

Bu sezon çok önemli transferlere imza atan Fenerbahçe 27 haftalık periyotta yine beklentilerin altında kaldı.

Takımın bel bağladığı yıldızların çok büyük bir kısmı hayal kırıklığı yarattı. Aslında Fenerbahçe bu tabloyu daha önce de yaşadı.

TENEKE BAĞLANIP GÖNDERİLDİ

3 yıllık Ali Koç döneminde Samandıra'ya gelen yıldızların büyük kısmı adeta dibe vurdu. 2018-19 sezonunda Premier Lig'den alınan Ayew ve Slimani adeta teneke bağlanıp gönderildi.

MOSES GELDİ, FUTBOLU UNUTTU!

Ancak iki yıldız Fener'den ayrıldıktan sonra kendine geldi! Çok önemli kariyeri olan Moses, Samandıra'da adeta futbolu unuttu. Max Kruse ise mahkemelik olup sözleşmesini feshetti.

TRANSFER SAVAŞI ÇIKARDI AMA…

G.Saray'ı şampiyon yapan Rodrigues sadece 4 gol atıp gitti. Transfer savaşı çıkaran Deniz Türüç, İrfan'a karşılık Başakşehir'e verildi.

ESKİYİ MUMLA ARATTILAR

Geçen sezon ligi kasıp kavuran gol kralı Cisse, en çok gol atan solbek Novak, Sosa ve Mert Hakan eskiyi mumla arattı. Samatta golü unuttu. Dünya yıldızı Mesut Özil 7 maçta asist bile yapamadı.

ŞAPKAYI KOYUP DÜŞÜNMEK LAZIM

Her sezon tekrarlanan bu tablo sonrası, "Gerçek suçlu kim?" sorusu akıllara geliyor. Taraftarlar artık Ali Koç'un şapkayı önüne koyup nerelerde hata yapıldığını düşünmesi gerektiğini söylüyor.

OSAYI DE MODAYA UYDU

Ara transferde alınan ve ilk maçlarında yıldızlaşan Osayi Samuel takıma ayak uydurdu. Genç futbolcu son haftalarda beklentilerin altında kalıyor.