11 Mart 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!
Fenerbahçe'de en çok merak edilen isimlerin başında gelen Luiz Gustavo ilk 11'e dönüyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin sakatlıktan kurtulan yıldızı Gustavo, Gençlerbirliği mücadelesiyle 11'e dönüyor. Brezilyalı yıldız, Konya maçının ikinci yarısında süre almış ve hazır bir görüntü çizmişti. Tecrübeli oyuncu orta alanda savunmanın önünde görev yapacak. Gustavo'nun partneri Sosa veya Mert Hakan olacak. (Sabah)
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