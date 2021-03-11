11 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.03.2021

'de en çok merak edilen isimlerin başında gelen ilk 11'e dönüyor. İşte detaylar... ()

'nin sakatlıktan kurtulan yıldızı Gustavo, mücadelesiyle 11'e dönüyor. Brezilyalı yıldız, Konya maçının ikinci yarısında süre almış ve hazır bir görüntü çizmişti. Tecrübeli oyuncu orta alanda savunmanın önünde görev yapacak. Gustavo'nun partneri Sosa veya Mert Hakan olacak. ()
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