08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Konyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da 'nda başlayacak olan karşılaşmayı, hakem yönetecek. Karşılaşmada ise VAR hakemi olarak görev alacak. | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da 'nda başlayacak olan karşılaşmayı, hakem yönetecek. Karşılaşmada ise VAR hakemi olarak görev alacak.

Konyaspor-Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

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