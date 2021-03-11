11 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor!

Sözleşmesi biten Alpaslan'ın yeni takımı belli oluyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.03.2021

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe gelecek sezonun hamlelerine şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler ile oldukça başarılı işlere imza atan 'ü mutlaka kadroya katmak istiyor. ()

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren , diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor. Sportif direktör , 2021-22'de 'ü sarı-lacivertlilere kazandırmayı planlıyor. ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Tam 3 yıldır formasını giydiği ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 1.87'lik oyuncu, bu sezon savunmadaki başarılı futboluyla ligin öne çıkanları arasında yer alıyor. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Szalai'nin partneri Fransız! İşte o isim... Szalai'nin partneri Fransız! İşte o isim...
Belözoğlu Portekiz'de takipte! Belözoğlu Portekiz'de takipte!
F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ