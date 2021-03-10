Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti, ocak ayında dizinden ameliyat olmuştu. Arjantinli yıldız özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de Diego Perotti hırsıyla göz doldurdu. Sarı-lacivertlilerin, Roma'dan kadrosuna dahil ettiği Arjantinli yıldız Diego Perotti, özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden forma giymek için adeta gün sayıyor.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, Ocak ayında dizinden olduğu ameliyat sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kaldı.

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