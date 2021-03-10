10 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Perotti çalışmalarını sürdürüyor

Perotti'den sürpriz var!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin sezon başında 'dan kadrosuna kattığı , ocak ayında dizinden ameliyat olmuştu. Arjantinli yıldız özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. ( haberleri)

'de hırsıyla göz doldurdu. Sarı-lacivertlilerin, 'dan kadrosuna dahil ettiği Arjantinli yıldız Diego Perotti, özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden forma giymek için adeta gün sayıyor.
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, Ocak ayında dizinden olduğu ameliyat sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kaldı.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Perotti'de sevindiren gelişme! İşte o anlar...

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