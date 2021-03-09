09 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

İzmit Belediyespor 52-96 Fenerbahçe Öznur Kablo (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe rahat kazandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin 25. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, 'u 96-52 yendi. (FB spor haberleri)

'nin 25. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, 'u 96-52 yendi.

İzmit Belediyespor: 52 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 96

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: , ,

İzmit Belediyespor: , , 4, 12, 10, 17, 7, 2, ,

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 20, Thomas 5, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini 24, Stokes 13, Olcay Çakır Turgut 9, Merve Arı 2, Sevgi Uzun 13, Duygu Özen, Banu Şimşek 2, Vaughn

1. Periyot: 13-20

Devre: 23-50

3. Periyot: 32-78

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