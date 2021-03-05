Spor yazarlarından Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ardından flaş yorumlar!

Bundan önce de kalenin önüne otobüs çeken takımlara karşı oynadı, Konya, Malatya, Göztepe… Hepsine kaybetti. Acele edeceği vakti bekleyerek, risk kararının zamanlamasını bekleyerek oynamak istedi. Planlar iyi de, Tisserand gibi bir "bozucu" da var sahada. Basit hatalar uzmanı bir stoper ile yine "gol ikramında" bulundular. Ortada neden yokken, 12'de yenik duruma düştü Fenerbahçe. Böyle bir maçta yaşamak istediğiniz son şey.