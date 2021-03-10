10 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi

Caner Erkin bilmecesi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.03.2021

maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan , dün de idmanda yer almadı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun raporuna rağmen yıldız futbolcunun affedilmesiyle ilgili yönetim henüz bir karar vermedi.

maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan , dün de idmanda yer almadı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun raporuna rağmen yıldız futbolcunun affedilmesiyle ilgili yönetim henüz bir karar vermedi. Bu arada sosyal medyada da taraftarlar, Caner konusunda ikiye bölündü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları F.Bahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları
Herkes ona hayran! İşte maliyeti... Herkes ona hayran! İşte maliyeti...
Süper Lig'de şampiyonluk şifreleri belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluk şifreleri belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ