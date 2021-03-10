Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi

Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, dün de idmanda yer almadı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun raporuna rağmen yıldız futbolcunun affedilmesiyle ilgili yönetim henüz bir karar vermedi.

Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, dün de idmanda yer almadı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun raporuna rağmen yıldız futbolcunun affedilmesiyle ilgili yönetim henüz bir karar vermedi. Bu arada sosyal medyada da taraftarlar, Caner konusunda ikiye bölündü.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ