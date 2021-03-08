08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut Konyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Erol Bulut: Deplasmanda sonuç almayı beceriyoruz
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Bulut'un maç önü açıklamaları...

Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorunlarını yanıtladı. Bulut açıklamasında "Deplasmanda istediğimiz sonuçları alıyoruz, maç kazanıyoruz. Kendi evimizde bu olmadı tam anlamıyla. Deplasmanda en azından istediklerimizi sahaya yansıtmayı ve sonuç almayı beceriyoruz. Konyaspor karşısında da 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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