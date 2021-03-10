10 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos antrenmanda kaleye geçti

Lemos antrenmada şov yaptı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin sezon başında kadrosuna kattığı  antrenmanda kaleye geçerken birbirinden güzel kurtarışlar yaptı. ( haberleri)

'in 30. haftasında sahasında 'ni ağırlayacak olan 'de hazırlıklar sürüyor. deplasmanında farklı kazanan sarı-lacivertliler, derbisi öncesi hata yapmak istemiyor. Takımdaki moraller yüksek olan 'da idmanlar keyifli geçerken, mevki değiştirdi. Kaleye geçen savunma oyuncusu üst üste yaptığı kurtarışlarla beğeni topladı.


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