10 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Mauricio Lemos antrenmanda kaleye geçti
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mauricio Lemos antrenmanda kaleye geçerken birbirinden güzel kurtarışlar yaptı. (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Konyaspor deplasmanında farklı kazanan sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmak istemiyor. Takımdaki moraller yüksek olan Kanarya'da idmanlar keyifli geçerken, Mauricio Lemos mevki değiştirdi. Kaleye geçen Uruguaylı savunma oyuncusu üst üste yaptığı kurtarışlarla beğeni topladı.
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