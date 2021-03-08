08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Sehic'ten büyük hata!

Sehic'in büyük hatası pahalıya mal oldu! İşte o anlar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden , Ibrahim Sehic'in büyük hatası sonrası kalesinde golü gördü. İşte o pozisyon...

Spor Toto 'in 29. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça damga vuran olaylardan biri de son dakikada yaşandı.

90. dakikada 'nun kullandığı köşe vuruşunda Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu ağlara gönderen , takımının 3 farklı üstünlüğe ulaşmasını sağladı.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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