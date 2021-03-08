Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Konyaspor, Ibrahim Sehic'in büyük hatası sonrası kalesinde golü gördü. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça damga vuran olaylardan biri de son dakikada yaşandı.

90. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu ağlara gönderen Serdar Aziz, takımının 3 farklı üstünlüğe ulaşmasını sağladı.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)



DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ