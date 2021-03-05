Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, yeni takımıyla ilk kez Antalyaspor karşısında mücadele etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli takımın ara transfer döneminde Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci dün siftah yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez Fenerbahçe forması giydi. 67'de Mesut'un yerine oyuna giren İrfan Can orta halli bir görüntü sergiledi.

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