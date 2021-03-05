05 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci siftah yaptı!

İrfan Can siftah yaptı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol 'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, yeni takımıyla ilk kez Antalyaspor karşısında mücadele etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli takımın ara transfer döneminde 'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci dün siftah yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez Fenerbahçe forması giydi. 67'de 'un yerine oyuna giren İrfan Can orta halli bir görüntü sergiledi.

Fenerbahçe evinde Antalya'ya takıldı! haberin devamı

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