12 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Valencia-Fenerbahçe Beko | CANLI

Valencia-Fenerbahçe | CANLI
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

THY 'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , 29. hafta maçında 'nın takımına konuk oluyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY 'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , 29. hafta maçında 'nın takımına konuk oluyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

Valencia Basket - Fenerbahçe Beko ( 1. periyot oynanıyor)

VALENCIA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya'da oynanacak , Fenerbahçe Beko maçı 'den canlı olarak yayınlanıyor.

KANARYA ÇOK FORMDA!

Fenerbahçe Beko, 'de geride kalan çift maç haftasını iki galibiyetle kapattı ve Playoff yolunda önemli bir adım attı.

EuroLeague'de 27. hafta maçında 'ya konuk olan takımımız, 3 Mart Çarşamba günü oynanan mücadeleyi 92-100 kazandı. Fenerbahçe Beko'da 13 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma üreterek 35 verimlilik puanına ulaştı.

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