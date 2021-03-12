Valencia-Fenerbahçe Beko | CANLI
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 29. hafta maçında İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk oluyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
Valencia Basket - Fenerbahçe Beko ( 1. periyot oynanıyor)
VALENCIA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
İspanya'da oynanacak Valencia, Fenerbahçe Beko maçı beIN SPORTS HD3'den canlı olarak yayınlanıyor.
KANARYA ÇOK FORMDA!
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de geride kalan çift maç haftasını iki galibiyetle kapattı ve Playoff yolunda önemli bir adım attı.
EuroLeague'de 27. hafta maçında AX Armani Exchange Milano'ya konuk olan takımımız, 3 Mart Çarşamba günü oynanan mücadeleyi 92-100 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 13 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma üreterek 35 verimlilik puanına ulaştı.
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