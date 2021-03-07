07 Mart 2021, Pazar
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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa iddiaları üzerine sarı lacivertli ekip sosyal medyadan, "Sonuna kadar Fenerbahçe" yazılı bir paylaşımda bulundu.
Sezon başında Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, sportif direktör olarak sarı lacivertli ekibe katılmıştı. Transfer döneminde oldukça hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe, aldığı puan kayıplarıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Emre Belözoğlu'nun istifa iddiaları gündeme geldi. Fenerbahçe, bu haberlerin ardından Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Sonuna kadar Fenerbahçe!" mesajını ekledi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu da Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayarak 'Asılsız haberlere itibar etmeyiniz.' ifadesini kullandı.
Sonuna kadar Fenerbahçe! 💪 pic.twitter.com/Q6RPgjyg0G— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 7, 2021
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