07 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı!

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

ekibi 'nin Sportif Direktörü 'nun istifa iddiaları üzerine sarı lacivertli ekip sosyal medyadan, "Sonuna kadar " yazılı bir paylaşımda bulundu.

Sezon başında 'de futbolculuk kariyerini noktalayan , sportif direktör olarak sarı lacivertli ekibe katılmıştı. Transfer döneminde oldukça hareketli bir dönem geçiren , aldığı puan kayıplarıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Emre Belözoğlu'nun istifa iddiaları gündeme geldi. Fenerbahçe, bu haberlerin ardından Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Sonuna kadar Fenerbahçe!" mesajını ekledi.

Yönetim Kurulu Üyesi da Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayarak 'Asılsız haberlere itibar etmeyiniz.' ifadesini kullandı.
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