Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

Son dakika spor haberleri: Sezona adeta transfer rekorları kırarak giren Fenerbahçe'de gösterilen performanslar büyük şok etkisi yarattı. Birçok transferde ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, özellikle Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara rağmen oyuncu transferinde kazanan taraf oldu. Fenerbahçe'de, son Antalyaspor maçında hem savunma hataları hem de hücum bölgesinde ilk 11'de başlayan Samatta ve diğer forvetlerin yetersiz kalması da büyük tepki aldı. (FB spor haberleri)

Üst üste yapılan transferlerle sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, beklediği gibi rahat bir sezon geçiremiyor.

Son Antalyaspor beraberliğiyle Kadıköy'deki galibiyet hasreti 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, iç sahada en başarısız dönemlerinden birini yaşıyor.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımın sahada gösterdiği performansa tepki gösterirken futbolcular da bundan nasibini aldı.

Milliyet'in haberine göre, Antalyaspor karşısında gelen 1-1'lik beraberlik sonrası eleştiri okları Marcel Tisserand ve Mbwana Samatta'ya çevrildi.

Antalyaspor'un attığı golde bariz hata yapan Tisserand ve sahada olduğu süre boyunca varlık gösteremeyip pozisyon bile bulamayan Samatta büyük tepki topladı.

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan iki futbolcu, şimdiden hayal kırıklığı yarattı. Wolfsburg'dan 4 milyon euroluk maliyetle gelen 27 yaşındaki stoper Tisserand ve Aston Villa'dan 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla gelen 29 yaşındaki forvet Samatta, sınıfta kaldı.

TISSERAND'IN 5 BARİZ HATASI PAHALIYA PATLADI!

Tisserand bu sezon 5 bariz bireysel hata yaptı. Konya, Yeni Malatya, Beşiktaş, Gaziantep ve Antalyaspor maçlarında direkt gole etki eden hataları olan Kongolu savunmacı nedeniyle 14 puan kaybedildi.

Belçika'da Genk formasıyla 2018-19 sezonunda 32 gol atan Samatta ise Fenerbahçe'de bu sezon ligde sadece 4 gol atabildi.