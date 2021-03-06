06 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

Son dakika spor haberleri: Sezona adeta transfer rekorları kırarak giren Fenerbahçe'de gösterilen performanslar büyük şok etkisi yarattı. Birçok transferde ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, özellikle Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara rağmen oyuncu transferinde kazanan taraf oldu. Fenerbahçe'de, son Antalyaspor maçında hem savunma hataları hem de hücum bölgesinde ilk 11'de başlayan Samatta ve diğer forvetlerin yetersiz kalması da büyük tepki aldı. (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

Üst üste yapılan transferlerle sezona iddialı bir başlangıç yapan , beklediği gibi rahat bir sezon geçiremiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

Son beraberliğiyle Kadıköy'deki galibiyet hasreti 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, iç sahada en başarısız dönemlerinden birini yaşıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

Fenerbahçeli taraftarlar, takımın sahada gösterdiği performansa tepki gösterirken futbolcular da bundan nasibini aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

'in haberine göre, karşısında gelen 1-1'lik beraberlik sonrası eleştiri okları Marcel ve Mbwana 'ya çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

'un attığı golde bariz hata yapan ve sahada olduğu süre boyunca varlık gösteremeyip pozisyon bile bulamayan büyük tepki topladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan iki futbolcu, şimdiden hayal kırıklığı yarattı. 'dan 4 milyon euroluk maliyetle gelen 27 yaşındaki stoper ve 'dan 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla gelen 29 yaşındaki forvet , sınıfta kaldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

TISSERAND'IN 5 BARİZ HATASI PAHALIYA PATLADI!
bu sezon 5 bariz bireysel hata yaptı. , , , ve maçlarında direkt gole etki eden hataları olan nedeniyle 14 puan kaybedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

Belçika'da Genk formasıyla 2018-19 sezonunda 32 gol atan ise 'de bu sezon ligde sadece 4 gol atabildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

Büyük umutlarla 'ye transfer olan Mbwana , beklentileri karşılayamadı. 20 lig maçında 4 kez rakip fileleri bulan Samatta, 272 dakikada bir gol atma ortalaması tutturdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den büyük kayıp! Samatta ve Tisserand...

Tanzanyalı forvet son dönemde takıma katılan golcüler arasından sadece Islam Slimani'yi geçti. 2018-19 sezonunda 'de oynayan Slimani de ligde yalnızca 1 gol atabilmişti.

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