Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 Solhan Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

06 Mart 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı mücadeleye Ulaş Kıyak, Emre Batur, Metin Toy, Salvador Hidalgo, Graham Vigrass, Nicholas Hoag altısı libero Hasan Yeşilbudak ile başladı. Rakibin servis atışıyla başlayan karşılaşmanın ilk sayısı Fenerbahçe HDI Sigorta'nın oldu (1-0). Metin Toy ve Hidalgo'yla 3-1'i yakalasa da konuk Solhan Spor, devamında Massari ve Koray Şahin'le maça ortak oldu (3-3). Ulaş Kıyak'ın etkili servisleriyle devam eden sette file üstünde Metin Toy ve Nicholas Hoag'u durduramayan Solhan Spor karşısında skor 10-5'e geldi. Teknik molaya 12-6'yla önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, mola dönüşünde de Vigrass'la farkı 7 sayıya çıkardı (13-6). Paralelde Hidalgo'yu etkili bir şekilde kullanan Takımımız, farkı 10 sayıya kadar çıkardı (17-7). Sette son bölüme oldukça rahat bir skorla (20-8) giren Fenerbahçemiz, rakip adına Jacopo Massari'nin skoru eritme çabalarını sonuçsuz bıraktı ve seti 25-12 kazandı. İkinci sete Hoag ve Graham Vigrass'la harika başlayan Fenerbahçe, 5-0'ı yakaladı. Bu setteki ilk sayısını Nevzat Mert Güneş'le bulan Solhan Spor savunmasını Emre Batur'un hücumlarıyla yıpratan Takımımız, 7-2'yi yakaladı. Nevzat Mert Güneş, Massari ve Serhat Uzun'la sette kalarak bir direnç ortaya koyan Solhan Spor, farkı eritti ve skoru 10-8'e getirdi. Hoag ve Hidalgoy'la üretken oyununu devam ettiren Erkek Voleybol Takımı, teknik molaya 12-9 önde girdi. Skor avantajını setin devamında da koruyan Takımımız, 25-17'yle setlerde 2-0 öne geçti. Müsabakanın üçüncü setine Graham Vigrass ve Metin Toy'la oldukça üretken başlayan Takımda Emre Batur ve Hidalgo'nun da skora katkı yaptığı bu bölümde 9-4'lük üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe, 12-5'le teknik molaya önde girerken, teknik molanın ardından da sayıyı bulan taraf Hidalgo'yla sarı-lacivertliler oldu (13-5). Üstün oyununu setin tamamına yayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, seti 25-18; maçı da 3-0 kazandı.
Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 Solhan Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta erteleme maçında Solhan Spor’u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta erteleme maçında Solhan Spor'u konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçtan 3-0 galip ayrıldı ve ligdeki galibiyet sayısını 25'e yükseltti. Karşılaşma öncesinde Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için her iki takım oyuncuları da "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" pankartıyla çıkarken, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Dr. Cevdet Yılmaz, Ak Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız da karşılaşmayı tribünden takip etti.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı mücadeleye Ulaş Kıyak, Emre Batur, Metin Toy, Salvador Hidalgo, Graham Vigrass, Nicholas Hoag altısı libero Hasan Yeşilbudak ile başladı. Rakibin servis atışıyla başlayan karşılaşmanın ilk sayısı Fenerbahçe HDI Sigorta'nın oldu (1-0). Metin Toy ve Hidalgo'yla 3-1'i yakalasa da konuk Solhan Spor, devamında Massari ve Koray Şahin'le maça ortak oldu (3-3). Ulaş Kıyak'ın etkili servisleriyle devam eden sette file üstünde Metin Toy ve Nicholas Hoag'u durduramayan Solhan Spor karşısında skor 10-5'e geldi. Teknik molaya 12-6'yla önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, mola dönüşünde de Vigrass'la farkı 7 sayıya çıkardı (13-6). Paralelde Hidalgo'yu etkili bir şekilde kullanan Takımımız, farkı 10 sayıya kadar çıkardı (17-7). Sette son bölüme oldukça rahat bir skorla (20-8) giren Fenerbahçemiz, rakip adına Jacopo Massari'nin skoru eritme çabalarını sonuçsuz bıraktı ve seti 25-12 kazandı. İkinci sete Hoag ve Graham Vigrass'la harika başlayan Fenerbahçe, 5-0'ı yakaladı. Bu setteki ilk sayısını Nevzat Mert Güneş'le bulan Solhan Spor savunmasını Emre Batur'un hücumlarıyla yıpratan Takımımız, 7-2'yi yakaladı. Nevzat Mert Güneş, Massari ve Serhat Uzun'la sette kalarak bir direnç ortaya koyan Solhan Spor, farkı eritti ve skoru 10-8'e getirdi. Hoag ve Hidalgoy'la üretken oyununu devam ettiren Erkek Voleybol Takımı, teknik molaya 12-9 önde girdi. Skor avantajını setin devamında da koruyan Takımımız, 25-17'yle setlerde 2-0 öne geçti. Müsabakanın üçüncü setine Graham Vigrass ve Metin Toy'la oldukça üretken başlayan Takımda Emre Batur ve Hidalgo'nun da skora katkı yaptığı bu bölümde 9-4'lük üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe, 12-5'le teknik molaya önde girerken, teknik molanın ardından da sayıyı bulan taraf Hidalgo'yla sarı-lacivertliler oldu (13-5). Üstün oyununu setin tamamına yayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, seti 25-18; maçı da 3-0 kazandı.
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