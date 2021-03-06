06 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut: Pes etmek yok

Erol Bulut: Pes etmek yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Fenerbahçe Teknik Direktörü . Kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü . Kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi. Bulut "Evimizde kazanıp çok farklı bir havaya girebilirdik. Biz kendimize inanıyoruz. Bu yarış son ana kadar devam edecek. Biz de içinde olacağız" ifadelerini kullandı.
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