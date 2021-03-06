Fenerbahçe'de Luiz Gustavo duruma el koyacak
Fenerbahçe'de tedavisi tamamlanan Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı yıldızın dönüşüyle orta sahanın toparlanması, defansın da rahatlaması bekleniyor.
Fenerbahçe ara vermeden İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda Fraport- TAV Antalyaspor maçında 90 dakika oynayanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Tedavisi tamamlanan Luiz Gustavo da takımla birlikte çalıştı. İstekli ve hırslı görünen Brezilyalı ön liberonun, Konyaspor maçıyla birlikte formasını geri alması bekleniyor. Sadık Çiftpınar özel program uygularken, Mesut Özil ise tedavi oldu.
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