06 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo duruma el koyacak

Gustavo el koyacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Fenerbahçe'de tedavisi tamamlanan takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı yıldızın dönüşüyle orta sahanın toparlanması, defansın da rahatlaması bekleniyor.

Fenerbahçe ara vermeden İttifak Holding ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör yönetimindeki idmanda - TAV Antalyaspor maçında 90 dakika oynayanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Tedavisi tamamlanan da takımla birlikte çalıştı. İstekli ve hırslı görünen Brezilyalı ön liberonun, Konyaspor maçıyla birlikte formasını geri alması bekleniyor. Sadık Çiftpınar özel program uygularken, Mesut Özil ise tedavi oldu.

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