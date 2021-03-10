Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Westerlo'ya 2 yıl önce kiralanan Berke Özer, her hafta üzerine koyarak gündem olmaya devam ediyor. Genç isim, Belçika'da haftanın kalecisi seçildi. (FB spor haberleri)

Belçika 2.Ligi ekiplerinden KVC Westerlo'nun formasını giyen genç kaleci Berke Özer, haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Son iki sezondur Fenerbahçe'den KVC Westerlo'ya kiralanan 20 yaşındaki file bekçisi, takımının bu hafta oynadığı Club NXT ve RFC Seraing maçlarında birer gol yemesine rağmen başarılı performanslar sergiledi.

Ayrıca KVC Westerlo, iki maçta da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.





Berke Özer'in KVC Westerlo istatistikleri

İki sezondur sarı-lacivertlilerden Belçika ekibine kiralanan Özer, KVC Westerlo forması giydiği 45 maçta kalesinde 48 gol görürken, 14 maçta da kalesini gole kapadı.

Bu sezon ise, takımıyla 23 maça çıkan genç file bekçisi, kalesinde 25 gole engel olamadı ve 8 maçta gol yemedi.

Öte yandan 20 yaşındaki Berke Özer, 2018 yılında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sarı-lacivertli forma ile yalnızca bir kez Ziraat Türkiye Kupası'nda görev almış ve o maçta da kalesini gole kapamıştı.

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