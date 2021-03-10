Berke Özer fark yaratıyor! Belçika'da Westerlo'da haftanın kalecisi seçildi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Westerlo'ya 2 yıl önce kiralanan Berke Özer, her hafta üzerine koyarak gündem olmaya devam ediyor. Genç isim, Belçika'da haftanın kalecisi seçildi. (FB spor haberleri)
Belçika 2.Ligi ekiplerinden KVC Westerlo'nun formasını giyen genç kaleci Berke Özer, haftanın en iyi 11'ine seçildi.
Son iki sezondur Fenerbahçe'den KVC Westerlo'ya kiralanan 20 yaşındaki file bekçisi, takımının bu hafta oynadığı Club NXT ve RFC Seraing maçlarında birer gol yemesine rağmen başarılı performanslar sergiledi.
Ayrıca KVC Westerlo, iki maçta da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Berke Özer'in KVC Westerlo istatistikleri
İki sezondur sarı-lacivertlilerden Belçika ekibine kiralanan Özer, KVC Westerlo forması giydiği 45 maçta kalesinde 48 gol görürken, 14 maçta da kalesini gole kapadı.
Bu sezon ise, takımıyla 23 maça çıkan genç file bekçisi, kalesinde 25 gole engel olamadı ve 8 maçta gol yemedi.
Öte yandan 20 yaşındaki Berke Özer, 2018 yılında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sarı-lacivertli forma ile yalnızca bir kez Ziraat Türkiye Kupası'nda görev almış ve o maçta da kalesini gole kapamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...