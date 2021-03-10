10 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Berke Özer fark yaratıyor! Belçika'da Westerlo'da haftanın kalecisi seçildi

Berke fark yaratıyor! Belçika'da...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'den 'ya 2 yıl önce kiralanan , her hafta üzerine koyarak gündem olmaya devam ediyor. Genç isim, 'da haftanın kalecisi seçildi. ( haberleri)

2.Ligi ekiplerinden 'nun formasını giyen genç kaleci , haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Son iki sezondur 'den KVC 'ya kiralanan 20 yaşındaki file bekçisi, takımının bu hafta oynadığı ve maçlarında birer gol yemesine rağmen başarılı performanslar sergiledi.

Ayrıca KVC Westerlo, iki maçta da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.


Berke Özer'in KVC Westerlo istatistikleri
İki sezondur sarı-lacivertlilerden Belçika ekibine kiralanan Özer, KVC Westerlo forması giydiği 45 maçta kalesinde 48 gol görürken, 14 maçta da kalesini gole kapadı.

Bu sezon ise, takımıyla 23 maça çıkan genç file bekçisi, kalesinde 25 gole engel olamadı ve 8 maçta gol yemedi.

Öte yandan 20 yaşındaki Berke Özer, 2018 yılında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sarı-lacivertli forma ile yalnızca bir kez Ziraat Türkiye Kupası'nda görev almış ve o maçta da kalesini gole kapamıştı.

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