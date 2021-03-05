Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci ilk maçında ne yaptı? İşte Antalyaspor maçı performansı...
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti. Kritik mücadelede Tisserand'ın büyük hatasında Fredy skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı Mesut Özil sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine yeni transfer İrfan Can Kahveci girdi. Fenerbahçe, Valencia ile beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Maçın ardından İrfan Can Kahveci'nin performansı da merak konusu oldu. İşte İrfan Can Kahveci'nin Antalyaspor'a karşı performansı...
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü'ne kaybettiği haftada Antalyaspor'u konuk etti. Kritik mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı lacivertliler, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
TISSERAND'IN HATASI GOLÜ GETİRDİ
Fenerbahçe'nin sezon başında Wolfsburg'dan transfer ettiği Tisserand, kaptığı top sonrasında yaptığı pas hatasıyla gole sebep oldu. Fredy kaptığı topu düzgün bir şut ile ağlara gönderdi. Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride tamamladı.
MESUT ÖZİL SEZONU KAPATTI!
Fenerbahçe'nin sansasyonel transferi Mesut Özil, Antalyaspor maçının 67. dakikasında sakatlandı ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Mesut Özil'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Fenerbahçe, "Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleriyle futbolcunun son durumunu bildirdi.
İRFAN CAN KAHVECİ İLK MAÇINA ÇIKTI!
67. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci sarı lacivertli formayı ilk defa sırtına geçirdi. İrfan Can Kahveci'nin performansı merak konusu oldu.
İRFAN CAN KAHVECİ ANTALYASPOR MAÇINDA NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?
İrfan Can Kahveci, mücadelede 23 kez topla buluştu. Topsuz alanda da sürekli koşular yapan genç futbolcu hareketli bir görüntü sergiledi. Mücadelede 16 pas yapan İrfan Can, %81.3 pas isabetiyle maçı tamamladı. Rakip sahada %80 pas isabeti yakaladı.
Fraport TAV Antalyaspor karşısında hiç ikili mücadeleye kazanamayan İrfan Can Kahveci, girdiği 4 ikili mücadelede rakipleri tarafından ekarte edildi. İrfan Can Kahveci, Thiam'a açtığı orta ile ilk asistine çok yaklaştı. Kaleyi cepheden gören bir pozisyonda ilk şutunu çeken İrfan Can, isabet sağlayamadı.
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