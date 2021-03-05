05 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kadıköy'de kazanamıyor!

F.Bahçe Kadıköy'de kazanamıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Deplasmanda ligin en çok puan toplayan takımı olan Fenerbahçe, sahasında ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetlerinden sonra dün de Antalyaspor'la berabere kaldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Şampiyonluk yarışında Antalya'yla berabere kalarak, derbisini taçlandıramayan Fenerbahçe, en büyük darbeyi yine 'de yedi. Deplasmanda sadece Gaziantep FK'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, iç sahada ise tam tersi bir görüntü sergiledi. Kadıköy, kalesi olarak bilinen Fenerbahçe, daha sezon sona ermeden 1992- 93'ten sonra 28 yıl aranın ardından Göztepe yenilgisiyle en fazla maç kaybettiği sezona imza atmıştı. Ezeli rakibi Galatasaray'a yenildikten sonra Göztepe'ye kaybeden ardından Antalya'yla berabere kalan ve Kadıköy'de 3 maçtır kazanamayan Sarı Kanarya, sahasında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Kadıköy'de daha sezon bitmeden 19 puan yitiren Fenerbahçe, taraftarlarını yine kahretti.

KADIKÖY'DE KARA TABLO

0-0
0-2
3-4
Y.MALATYASPOR 0-3
GALATASARAY 0-1
GÖZTEPE 0-1
ANTALYA 1-1

Fenerbahçe evinde Antalya'ya takıldı! haberin devamı

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