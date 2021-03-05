Fenerbahçe Kadıköy'de kazanamıyor!
Deplasmanda ligin en çok puan toplayan takımı olan Fenerbahçe, sahasında ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetlerinden sonra dün de Antalyaspor'la berabere kaldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şampiyonluk yarışında Antalya'yla berabere kalarak, Trabzonspor derbisini taçlandıramayan Fenerbahçe, en büyük darbeyi yine Kadıköy'de yedi. Deplasmanda sadece Gaziantep FK'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, iç sahada ise tam tersi bir görüntü sergiledi. Kadıköy, kalesi olarak bilinen Fenerbahçe, daha sezon sona ermeden 1992- 93'ten sonra 28 yıl aranın ardından Göztepe yenilgisiyle en fazla maç kaybettiği sezona imza atmıştı. Ezeli rakibi Galatasaray'a yenildikten sonra Göztepe'ye kaybeden ardından Antalya'yla berabere kalan ve Kadıköy'de 3 maçtır kazanamayan Sarı Kanarya, sahasında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Kadıköy'de daha sezon bitmeden 19 puan yitiren Fenerbahçe, taraftarlarını yine kahretti.
KADIKÖY'DE KARA TABLO
HATAYSPOR 0-0
KONYASPOR 0-2
BEŞİKTAŞ 3-4
Y.MALATYASPOR 0-3
GALATASARAY 0-1
GÖZTEPE 0-1
ANTALYA 1-1
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