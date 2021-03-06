06 Mart 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
1. ÇEYREK: ASVEL 18-20 FENERBAHÇE BEKO
ASVEL 86-90 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague'in 28. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda ASVEL'i 86-90 mağlup ederek bu sezonki 17. galibiyetini aldı.
THY EuroLeague'in 28. haftasında temsilcilerimizde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi ASVEL'e konuk oldu. Lyon'da Astroballe Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 86-90 kazanarak bu sezonki 17. galibiyetini aldı.
1. ÇEYREK: ASVEL 18-20 FENERBAHÇE BEKO
2. ÇEYREK: ASVEL 38-40 FENERBAHÇE BEKO
3. ÇEYREK: ASVEL 60-59 FENERBAHÇE BEKO
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!