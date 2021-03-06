THY EuroLeague'in 28. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda ASVEL'i 86-90 mağlup ederek bu sezonki 17. galibiyetini aldı.

THY EuroLeague'in 28. haftasında temsilcilerimizde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi ASVEL'e konuk oldu. Lyon'da Astroballe Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 86-90 kazanarak bu sezonki 17. galibiyetini aldı.

1. ÇEYREK: ASVEL 18-20 FENERBAHÇE BEKO

2. ÇEYREK: ASVEL 38-40 FENERBAHÇE BEKO

3. ÇEYREK: ASVEL 60-59 FENERBAHÇE BEKO

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