06 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

ASVEL 86-90 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe Beko ASVEL'e şans tanımadı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

THY EuroLeague'in 28. haftasında temsilcilerimizden , deplasmanda 'i 86-90 mağlup ederek bu sezonki 17. galibiyetini aldı.

THY EuroLeague'in 28. haftasında temsilcilerimizde , deplasmanda ekibi 'e konuk oldu. 'da 'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 86-90 kazanarak bu sezonki 17. galibiyetini aldı.

1. ÇEYREK: ASVEL 18-20 FENERBAHÇE BEKO
2. ÇEYREK: ASVEL 38-40 FENERBAHÇE BEKO
3. ÇEYREK: ASVEL 60-59 FENERBAHÇE BEKO

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