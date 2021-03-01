01 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci! Sosyal medyadan paylaşıldı

F.Bahçe'de Gustavo sevinci!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de, maçında sakatlanan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı orta saha futbolcusu antrenmanlara başladı. ()

'de, 'la oynanan maçta sakatlanan o günden bu yana sarı-lacivertli takımın ve derbileri de dahil önemli maçlarında forma giyememişti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı tecrübeli ismin fotoğrafını paylaşarak taraftarlara, Brezilyalı orta saha oyuncusunun çalışmalara başladığının müjdesini verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında Sosa itirafı! Canlı yayında Sosa itirafı!
Belözoğlu o isimi almaya gidiyor! Rota Milan Belözoğlu o isimi almaya gidiyor! Rota Milan
Yok artık Allahyar! Yaptığı Avrupa'yı salladı Yok artık Allahyar! Yaptığı Avrupa'yı salladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör