Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci! Sosyal medyadan paylaşıldı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de, Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı orta saha futbolcusu antrenmanlara başladı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de, Hatayspor'la oynanan maçta sakatlanan Luiz Gustavo o günden bu yana sarı-lacivertli takımın Galatasaray ve Trabzonspor derbileri de dahil önemli maçlarında forma giyememişti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı tecrübeli ismin fotoğrafını paylaşarak taraftarlara, Brezilyalı orta saha oyuncusunun çalışmalara başladığının müjdesini verdi.

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