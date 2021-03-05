05 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Lukas Podolski'den Mesut Özil paylaşımı
Antalyasporlu futbolcu Lukas Podolski, takımının Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan ve sahalardan bir süre uzak kalacak olan Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil için sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, ikinci yarıda ayak bileğinden sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmişti.
Sahalardan en az 2 hafta uzak kalması beklenen Mesut Özil'e Antalyaspor'un yıldız ismi Lukas Podolski'den geçmiş olsun mesajı geldi.
Almanya Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Mesut için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Podolski, "Geçmiş olsun Kardeşim. Sahalara daha güçlü geri dönmeni diliyorum" ifadesini kullandı.
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