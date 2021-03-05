05 Mart 2021, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberleri: Lukas Podolski'den Mesut Özil paylaşımı

Podolski'den Mesut Özil paylaşımı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Antalyasporlu futbolcu , takımının Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan ve sahalardan bir süre uzak kalacak olan 'ndan arkadaşı Mesut Özil için sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, ikinci yarıda ayak bileğinden sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmişti.

Sahalardan en az 2 hafta uzak kalması beklenen Mesut Özil'e Antalyaspor'un yıldız ismi 'den geçmiş olsun mesajı geldi.

'ndan da arkadaşı olan Mesut için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Podolski, "Geçmiş olsun Kardeşim. Sahalara daha güçlü geri dönmeni diliyorum" ifadesini kullandı.

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