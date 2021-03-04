04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin altyapı oyuncusu Aziz Eren Balaban Valencia ve Fulham'ın radarında

Avrupa'nın devleri onun peşinde! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'nin U14 takımında forma giyen, yetenekleriyle kulüplerinin radarına girdi. Genç futbolcunun peşine, ekiplerinden ve takımlarından düştü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

'nde başlayan futbolculuk kariyerini ardından ise altyapısında sürdüren 14 yaşındaki futbolcu, başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. takımında gösterdiği performansı ile ekibi 'nın dikkatini çeken için ailesi ve menajeri ile yapılan ilk görüşme ise olumlu sonuçlandı. Valencia'nın haricinde ekibi yetkililerince de izlenen Balaban için her iki kulüpten olumlu raporlar hazırlandı. Gelecek sene oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp, ailesi ve menajerinden dönüş bekliyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR!

Öte yandan Dikilitaş Spor Kulübü'nün ardından formasını giydiği Beşiktaş'ın transferi için girişimde olduğunu ve genç futbolcuyu renklerine yeniden bağlamak istediği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu! F.Bahçe ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Caner o sözler sonrası kadroya alınmadı! Caner o sözler sonrası kadroya alınmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ