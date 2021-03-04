Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin altyapı oyuncusu Aziz Eren Balaban Valencia ve Fulham'ın radarında
Fenerbahçe'nin U14 takımında forma giyen, Aziz Eren Balaban yetenekleriyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç futbolcunun peşine, Premier Lig ekiplerinden Fulham ve La Liga takımlarından Valencia düştü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
Dikilitaş Spor Kulübü'nde başlayan futbolculuk kariyerini Beşiktaş ardından ise Fenerbahçe altyapısında sürdüren 14 yaşındaki futbolcu, başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe U14 takımında gösterdiği performansı ile İspanya ekibi Valencia'nın dikkatini çeken Aziz Eren Balaban için ailesi ve menajeri ile yapılan ilk görüşme ise olumlu sonuçlandı. Valencia'nın haricinde İngiliz ekibi Fulham yetkililerince de izlenen Balaban için her iki kulüpten olumlu raporlar hazırlandı. Gelecek sene oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp, ailesi ve menajerinden dönüş bekliyor.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR!
Öte yandan Dikilitaş Spor Kulübü'nün ardından formasını giydiği Beşiktaş'ın transferi için girişimde olduğunu ve genç futbolcuyu renklerine yeniden bağlamak istediği öğrenildi.
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